Nie będzie dekomunizacji w Warszawie. Trzaskowski: Cieszę się z wyroku sądu

– Cieszę się, że sąd potwierdził to, co mówiliśmy od dawna: że decyzje dot. zmian ulic są w gestii radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i że nie może wojewoda decydować za samorząd w tak istotnych sprawach. To jest bardzo ważne. Widzimy, że rząd chce zagarniać coraz więcej prerogatyw, które należą do samorządów. To jest przykład, że nie można iść na skróty i nie można zastępować samorządowców w podejmowaniu decyzji – powiedział Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej

– Rada Warszawy podjęła decyzję o dekomunizacji ulic, gdzie jasnym było to – wg radnych – że dana nazwa może się przyczyniać choćby do propagowania systemu totalitarnego, natomiast uznali, że w przypadku innych ulic takiego problemu nie ma. Będę rozmawiał z radnymi. Teraz jest kwestia podjęcia decyzji, które nazwy mają wrócić do stanu poprzedniego. Większość wróci do stanu poprzedniego, ale będziemy o tym rozmawiali z radnymi – dodał szef stołecznego Ratusza.

Zgodnie z decyzją sądu, do starych nazw, jeszcze sprzed "dekomunizacji", wracają m. in. ulice: ZWM, Modzelewskiego, Duracza, Wrońskiego, Gidzińskiego, Małego Franka, 17 Stycznia, Kulczyńskiego, Gruszczyńskiego, Rzymowskiego, Sternhela, Sobczaka, Pstrowskiego, Jędrzejowskiego, 1 Praskiego Pułku, Parola, Szałka, Balcerzaka, Kokoszków, Fondamińskiego. Wśród nich jest także al. Armii Ludowej – oznacza to, że nie będzie al. Lecha Kaczyńskiego. Aż 44 z 45 ulic wraca do starych nazw. Uchylenia są prawomocne.