– To jest niezwykle ważne wydarzenie, gdyż wieńczy projekt badawczy, związany ze sferą prawa, gospodarki i nowych technologii. Te trzy przestrzenie przenikają się i tworzą związek nierozerwalny. Wymagają globalnego podejścia do wszystkich tych zagadnień. Jestem przekonany, że dobre prawo, to prawo, które potrafi nadążać za nowoczesną gospodarką i technologią – ocenił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, inaugurując konferencję naukową „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości".

W dniu 7 grudnia 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (IWS). Jak podaje IWS, wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który dokonał jego oficjalnej inauguracji. Konferencja została poświęcona zarówno problematyce napotkanej w trakcie realizacji projektu badawczego jak i jego dotychczasowym rezultatom. Technologie oraz rozwiązania prawne w walce z przestępczością W wydarzeniu wzięli udział profesorowie z najważniejszych ośrodków badawczych na świecie – Paul M. Healy z Harvard Business School, Roland Stephen ze Stanford Research Institute, Michael Siegel z Massachusetts Institute of Technology oraz Mike Rosenberg i Mireia Las Heras z IESE Business School. Natomiast uczestnikami były osoby piastujące najważniejsze funkcje w swoich organizacjach, reprezentanci międzynarodowych instytucji, menadżerowie wysokiego szczebla spółek państwowych oraz przedstawiciele administracji rządowej i organów ścigania. Myślą przewodnią wydarzenia były nowoczesne technologie oraz rozwiązania prawne jak i organizacyjne wykorzystywane przez administracje wysoko rozwiniętych państw oraz największe korporacje, w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości. Dyskusja objęła cztery obszary tematyczne z zakresu finansów, energetyki, ubezpieczeń oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Debatowano nad kwestiami takimi jak zarządzanie strategiczne, analiza problemu przestępczości, zastosowanie nowych technologii w zarządzaniu operacjami, dostępność na świecie rozwiązań problemów przestępczości, tworzenie strategicznych scenariuszy na przyszłość i innowacyjnych strategii rozwoju gospodarczego oraz wdrożenia wypracowanych rozwiązań do polskiego systemu prawnego.