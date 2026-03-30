Ciała seniorów w mieszkaniu. Na miejscu 19-latek

Na drugim piętrze jednego z bloków przy ulicy Mieszka I w Wołominie odkryto ciała dwóch starszych osób. W lokalu przebywał także 19-latek. Chłopak był ranny, więc został przewieziony do szpitala.

Zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek rano. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce potwierdzili, że w mieszkaniu znajdują się ciała dwóch starszych osób. Nieoficjalnie to dziadkowie 19-latka, babcia Stanisława i dziadek Czesław O., oboje w wieku około 70 lat – opisuje "Super Express".

– Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora – przekazała Radiu Eska podkom. Monika Kaczyńska z komendy w Wołominie Policja nie ujawnia na razie stanu zdrowia rannego mężczyzny ani szczegółów prowadzonego śledztwa. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

Sąsiedzi mają już swoją teorię

Reporter "Super Expressu" relacjonuje, że na miejsce skierowano duże siły policji, które zabezpieczają teren. Obecni na miejscu sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Wspominają, że zmarli mówili dzień dobry na klatce schodowej, mili ludzie. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że prawdopodobnie "wnuczek zamordował dziadków", rozniosły się lotem błyskawicy. – Przyjechała karetka, policja przyjechała. Mąż mi powiedział, że ktoś został śmiertelnie nożem ugodzony – powiedziała sąsiadka zmarłych, pani Danuta.

"Okoliczna młodzież wspomina, że 19-latek miał problem z nadużywaniem telefonu. Ustaliliśmy, że chłopak mieszkał z rodzicami. Nie pracował, uczyć się za bardzo też nie chciał, wpadał do dziadków od czasu do czasu" – opisuje "SE.

Jedna z rozpatrywanych przez śledczych hipotez jest taka, że to on mógł zamordować swoich dziadków, a potem próbował targnąć się na swoje życie. Wszystko jednak wymaga jeszcze skrupulatnego sprawdzenia.