Czarna seria w bydgoskiej Operze. Nie żyje szef zespołu oświetleniowców

W poniedziałek 23 marca, w wyniku zderzenia z tirem, zginął śpiewak operowy Janusz Ratajczak. "Audi, którym jechał Janusz Ratajczak, po zderzeniu z tirem spadło z blisko pięciometrowej skarpy. Osobówka dachowała. Kierowca zginął na miejscu" – opisuje "Fakt".

Opera Nova w Bydgoszczy tak pożegnała artystę: "Są takie wiadomości, w które po prostu nie sposób uwierzyć. Wczoraj, 23 marca, w wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 10 zginął Janusz Ratajczak – nasz Janusz. Wieloletni Solista Opery Nova, znakomity tenor, a przede wszystkim Człowiek, który przez lata był ważną częścią naszego Teatru i naszej muzycznej Społeczności".

Nie żyje szef zespołu oświetleniowców

Zaledwie tydzień później zespół bydgoskiej instytucji przekazał kolejną smutną wiadomość. "Nie zdążyliśmy jeszcze otrząsnąć się po stracie naszego solisty, śp. Janusza Ratajczaka, a dotarła do nas kolejna niezwykle bolesna wiadomość. W wieku zaledwie 48 lat zmarł nagle Tomasz Rybka – nasz Tomek, przez wszystkich nazywany 'Rybą'. W dziale technicznym Opery Nova kierował zespołem oświetleniowców, ale dla nas był kimś znacznie więcej niż tylko przełożonym czy współpracownikiem" – podano we wpisie na Facebooku.

Podkreślono, że zmarły "był człowiekiem niezwykle życzliwym, pogodnym i oddanym swojej pracy. Zawsze można było na Niego liczyć. Nie bez powodu mówiliśmy o Nim 'złoty chłopak'. Z Operą Nova związany był od ponad dwudziestu lat. Już jako student zainteresowany oświetleniem scenicznym trafił do naszego zespołu, rozwijając swoją pasję i zdobywając doświadczenie, które z czasem uczyniło Go znakomitym specjalistą w swojej dziedzinie. Został z nami na lata, współtworząc techniczne zaplecze naszych realizacji i budując jakość, z której dziś jesteśmy dumni".

"Tomek współtworzył światło naszych spektakli – to widoczne na scenie, jak i to, którego nie widać, a które tworzy atmosferę naszej codziennej pracy. Dziękujemy Ci, Tomku, za wszystko. Za Twoją obecność, życzliwość i wiedzę. Trudno uwierzyć, że już Cię z nami nie ma… Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi i Przyjaciółmi Tomasza, składając im najszczersze wyrazy współczucia" – wskazano.