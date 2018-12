Sejm udzielił wotum zaufania rządowi

W głosowaniu udział wzięło 414 posłów. Za wyrażeniem rządowi wotum zaufania opowiedziało się 231 posłów, przeciw było 181, a 2 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu premierowi wręczono kwiaty, a posłowie PiS zaczęli skandować "Mateusz!" i oklaskiwać rząd. Wotum zaufania oznacza aprobatę Sejmu wobec działań Rady Ministrów.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w środę u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosek o wyrażenie wotum zaufania wobec rządu. Morawiecki powiedział w parlamencie, że "Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform". – Jadąc na Radę Europejską muszę mieć pewność, że mam mandat ze strony Wysokiej Izby do prowadzenia działań, negocjacji i chcę właśnie o taki mandat ponownie poprosić – mówił.

Po złożeniu wniosku konwent seniorów podjął decyzję o natychmiastowym jego rozpatrzeniu. Po kilkugodzinnej sesji pytań ze strony posłów, premier odniósł się do poruszonych przez parlamentarzystów zagadnień. – To państwo podnieśliście VAT z 22 na 23 proc. i z 7 na 8 proc.; to była państwa decyzja. Każdy oczywiście może sobie mówić, że to jest czasowo, ale to państwa była decyzja (..) Wy w życiu nie przypuszczaliście, że może być taka skuteczność w odzyskiwaniu VAT – powiedział Mateusz Morawiecki odnosząc się do zarzuty opozycji dot. podnoszenia podatków.

– Rząd PiS potrzebuje kolejnych miesięcy i lat, aby zmieniać Polskę przez "wielkie reformy"; wierzę, że nasz rząd realizuje dobre reformy, że dobrze służymy Polsce i chcemy jej dalej służyć – zapewnił premier.

W piątek Sejm będzie debatował i zagłosuje nad wnioskiem o wotum nieufności wobec gabinetu Morawieckiego. Wniosek pod koniec listopada zgłosiła Platforma Obywatelska. Kandydatem PO na premiera jest lider partii Grzegorz Schetyna.