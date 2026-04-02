Kaczyński spotkał się z Morawieckim. "Wiele tematów"

W czwartek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Według doniesień Wirtualnej Polski, prezes PiS miał pytać byłego premiera o stowarzyszenie, którego powołanie Morawiecki zapowiedział w rozmowie z WP.

"Zakończyło się spotkanie p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród wielu tematów poruszonych w trakcie rozmowy omówiono m.in.: aktualną sytuację polityczną w Polsce, sytuację wewnątrz naszej partii i drogę do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych" – poinformował za pośrednictwem platformy X rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek. "Ostatnie dni pokazały, że działając razem, w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele" – dodał.

Pierwsza taka zapowiedź Morawieckiego

Mateusz Morawiecki w rozmowie z Wirtualną Polską po raz pierwszy zapowiedział powołanie nowego stowarzyszenia. Wyjaśnił, że celem takiego kroku jest skupienie osób, którzy nie chcą działać w partii politycznej. – Szukam formuły do budowy obozu patriotycznego w szerokim rozumieniu tego słowa – powiedział były premier. – Sami ludzie przychodzą do mnie i wyrażają taką potrzebę – żeby stworzyć coś ponadpartyjnego – doprecyzował.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że wśród zgłaszających się do niego osób są samorządowcy, przedsiębiorcy i społecznicy. – Oni mówią tak: chcemy głosować na obóz patriotyczny, ale coś nam nie pasuje w tych partiach. Chcemy zmiany rządu, ale niekoniecznie działając partyjnie – oznajmił.

Wiceprezes PiS nie chciał ujawnić szczegółów dotyczących tego, kto będzie tworzył nowe stowarzyszenie. – Współpracuję z Instytutem Flanki Wschodniej, Instytutem Sobieskiego, stowarzyszeniem "Tak dla Rozwoju", "Tak dla CPK", About Polska, stowarzyszeniem OdNowa. Poza tym istnieją różne inne stowarzyszenia, jak np. stowarzyszenie Solidarnej Polski, stowarzyszenie założone przez panią premier Beatę Szydło i wiele innych – przekazał.

