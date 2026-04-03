Poseł PiS upomniał Mateckiego. "Mógłby się pan powstrzymać"

W piątek na oficjalnym profilu Dariusza Mateckiego na platformie X pojawiło się nagranie, mające przedstawiać brutalne zajście w Birmingham.

Dariusz Matecki opublikował nagranie. "Jak sobie Europa radziła bez tego ubogacenia kulturowego?"

Widzimy na nim czarnoskórego młodego mężczyznę, który siłą wyciąga z samochodu drugiego mężczyznę. Kiedy mu się to udaje zaczyna go okładać pięściami i brutalnie kopać. Po wszystkim odjeżdża na hulajnodze.

"Kolejny dzień w wielokulturowym Birmingham. Nowo przybyli inżynierowie pokazują nam, jak porywają i biją ludzi, a następnie dobijają ich, skacząc im po głowach. Jak sobie Europa radziła bez tego ubogacenia kulturowego?" – skomentował opublikowane przez siebie nagranie Matecki. Swój wpis opatrzył hasztagiem #MasowaMigracja.

Jerzy Polaczek reaguje na wpis Mateckiego

Na wpis parlamentarzysty stanowczo zareagował jego partyjny kolega Jerzy Polaczek. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zarzucił mu promocję agresji i zwrócił się do niego z prośbą.

"Szanowny Panie pośle! Mógłby Pan powstrzymać się od promocji agresji w Triduum. Dziękuję za uwagę" – napisał Polaczek do Mateckiego.

Jego wpis skomentowała z kolei jedna z użytkowniczek portalu. Kobieta określiła opublikowane przez Mateckiego nagranie jako "dziwne". "[…] nie ma żadnych metadanych, nie wiem na jakiej podstawie zidentyfikowano jako miejsce zdarzenia Birmingham ani skąd pan Matecki czerpał wiedzę o tym, że to 'nowoprzybyli inżynierowie' bo przekopałam media lokalne Birmingham, gazety krajowe oraz komunikaty policyjne i nie było tam żadnego śladu o takim zdarzeniu…" – napisała. Internautka zapowiedział, że wyślę ten film na komisariat w Birmingham z prośbą i potwierdzenie jego autentyczności. Za taki głos w sprawie kobiecie podziękował Jerzy Polaczek.

