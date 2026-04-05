Meczet i budda na wielkanocnej grafice miejskiego portalu

Na oficjalnej stronie i w social mediach Otwarty Kraków pojawiła się kuriozalna jak na charakter trwających świąt grafika załączona do życzeń. Nie jest to strona prywatna, tylko oficjalny serwis miejski.

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia ono mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tymczasem na grafice widzimy między innymi buddę i meczet.

Nietypowy jest też fragment życzeń, aby były one "kolorowe". Post został usunięty z mediów społecznościowych, ale internauci zrobili screeny i pokazali go ponownie.

Jeden z internautów zwrócił uwagę, że wpis dalej znajduje się na stronie internetowej. "Na stronie nadal wisi. Pytałem co wspólnego meczet i posążek Buddy mają ze Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, ale ani Oluś, ani oficjalny profil miasta nie udzielił odpowiedzi".

W momencie pisania tego tekstu (ok. godz. 20.00) – życzenia faktycznie nadal znajdują się w serwisie.

Otwarty Kraków: Wesołych, kolorowych Świąt Wielkanocnych

"Radosnych chwil spędzonych w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Niech Święta Wielkanocne przyniosą Wam, Waszym rodzinom i naszym społecznościom pokój, wiosenną radość i nadzieję" – czytamy w życzeniach.

"Niech ten wyjątkowy czas będzie okazją do spotkań, wzajemnej życzliwości i budowania mostów między kulturami. Niech przyniesie pokój, nadzieję oraz radość, którą możemy dzielić niezależnie od różnic" – dodano na stronie.

"Jak ktoś ma nas szanować skoro nie szanujemy sami siebie. Chcemy być bardziej nowocześni niż na zachodzie, że facto na forum popełniamy samobójstwo, nie przy aplauzie a przy gwizdach. Myśląc że jesteśmy fajni stajemy się pośmiewiskiem" – skomentował jeden z internautów.

Największy cud w dziejach. Opowieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa nie miała żadnej analogiiCzytaj też:

Wielkanoc. Ks. Trzaska: Święta dotykają największej tajemnicyCzytaj też:

Najwspanialsza ze wszystkich pieśni? Od kiedy śpiewamy Sekwencję