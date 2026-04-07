Pielęgniarki wyprowadzone przez policję. Skandal w łódzkim szpitalu

Ta bulwersująca historia wydarzyła się w Wielką Sobotę.

Do szpitala w Łodzi wezwano policję. Podejrzane zachowanie pielęgniarek

Wtedy to policja otrzymała wezwanie na oddział kardiologii szpitala im. Kopernika w Łodzi. Mundurowych zaalarmował świadek, którego zaniepokoiło głośne i nietypowe zachowanie dwóch pracujących tam pielęgniarek.

Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się że obie kobiety były pod wpływem alkoholu.

Jak poinformowała aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, u młodszej z nich badanie alkomatem wykazało 2,1 promila alkoholu w organizmie, natomiast u starszej 2,5 promila.

Pijane pielęgniarki na oddziale kardiologii. Grozi im nawet 5 lat więzienia

Pielęgniarki w wieku 51 i 53 lat zostały wyprowadzone przez policję i przetransportowane na komendę. Następnie zostały umieszczone w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie musiały wytrzeźwieć. Kiedy to się stało przedstawiono im zarzuty narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Czyn ten zagrożony jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Incydent z udziałem pielęgniarek spotkał się ze zdecydowaną reakcją dyrekcji oraz personelu placówki. Jak podkreśliła rzecznik szpitala Julia Ścigała, spotkał się on z powszechnym oburzeniem.

– Pielęgniarki złamały zasady etyki zawodowej, nie tylko wobec pacjentów, ale i pozostałych pracowników. Narażenie bezpieczeństwa pacjentów jest niedopuszczalne. Zachowanie pielęgniarek godzi w dobre imię zawodu i naszego szpitala. Obie zostały odsunięte od pracy, trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Dyrekcja nie wyobraża sobie dalszej współpracy z tymi paniami – przekazała rzecznik.

