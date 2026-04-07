"Zmień nasze zdanie". Europosłowie PiS ruszają z kolejną odsłoną popularnej akcji

Cykl "Zmień nasze zdanie" to seria otwartych spotkań europosłów Prawa i Sprawiedliwości ze studentami. Biorą w nich udział wiceprezesi PiS – Patryk Jaki oraz Tobiasz Bocheński. Akcja polityków spotkała się z próbami cenzurowania. Zgodę na organizację wydarzenia wycofał m.in. Uniwersytet Wrocławski, choć wcześniej udostępniał on sale wszystkim, którzy chcieli z tego skorzystać. Tak się stało też w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, mimo że uczelnia ta wyrażała zgody na spotkania ze studentami m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Politycy PiS spotkali się ze studentami przed bramą UW, gdzie zgromadziły się tłumy. – Niestety, nie po raz pierwszy, uczelnie wyższe w Polsce wspierają jedną konkretną opcję polityczną, co jest złamaniem konstytucji – zauważył Jaki. – Kategorycznie sprzeciwiamy się istnieniu podwójnych standardów i cenzury. Istnieje pewne ukryte założenie w naszej debacie publicznej, że są poglądy akceptowalne i nieakceptowalne. Jak to się dzieje, że politycy reprezentujący pewne partie polityczne mają wstęp na uczelnie, a na tych samych zasadach politycy prawicowi nie mogą wynająć sali? To dowód podwójnych standardów – wskazał z kolei Bocheński.

Kolejna odsłona akcji "Zmień nasze zdanie"

"Po świętach ruszamy z kolejną odsłoną akcji #zmieńnaszezdanie. Oczywiście w wielu miejscach spotykamy się z cenzurą i musimy organizować spotkania na chodniku – dlatego prosimy o pomoc w udostępnieniu, aby informacja dotarła do jak największej liczby młodych ludzi" – przekazał we wtorek za pośrednictwem platformy X Patryk Jaki. "Nie można oddać przyszłości narodu w ręce lewactwa" – dodał.

Najbliższe spotkania odbędą się w czwartek 9 kwietnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (godz. 13:15) oraz na Uniwersytecie Kaliskim (godz. 17:00). W kolejnych tygodniach europosłowie PiS odwiedzą Zieloną Górę, Kielce, Gliwice, Katowice, Kraków, Toruń, Szczecin, Chełm, Rzeszów, Białystok oraz Gdańsk.

