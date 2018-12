Wiśniewska: Platforma Obywatelska to partia oszustów

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości skomentowała decyzję Rady Miasta Warszawy o obniżeniu Warszawiakom bonifikaty za opłatę „przekształceniową” z 98 do 60 procent. – To przykład skrajnej hipokryzji przedstawicieli totalnej opozycji, tutaj mam na myśli prezydenta Trzaskowskiego. (…) Tą decyzją Rady Miasta wyjęto z kieszeni Warszawiaków miliard siedemset milionów złotych. Tak więc możemy powiedzieć, że Platforma Obywatelska to partia oszustów – stwierdziła.

Wiśniewska: PO wywołuje antyeuropejskie nastroje w Polsce

Wiśniewska odpowiedziała też na zarzuty Platformy Obywatelskiej, która twierdzi, że rząd dąży do Polexitu. – To kolejny przykład na hipokryzję Platformy, dlatego że to jest idea i myśl Platformy. (…) To oni wywołują takie antyeuropejskie nastroje w Polsce. W Parlamencie Europejskim są przedstawiciele różnych frakcji politycznych z państw członkowskich i nie ma drugiej takiej partii, która by w stosunku do własnej ojczyzny zachowywała się tak nikczemnie jak Platforma Obywatelska. Oni głosują w PE za sankcjami dla Polski, to przecież Grzegorz Schetyna zapowiadał również przeprowadzenie referendum w sprawie obecności Polski w Unii Europejskiej. To są twarde dowody na to, że właśnie oni marzą o Polexicie, chcą nam przypisać swoje działania – podkreśliła.

Europosłanka PiS została zapytana także o sytuację Polaków w związku z niejasnościami wokół Brexitu. – Chciałabym zapewnić państwa, że sytuacja Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i wszystkie ich prawa będą zachowane i to jest efekt negocjacji, które prowadził pan premier Mateusz Morawiecki. Ale korytarze brukselskie o Brexicie mówią tak, że jedynym sukcesem Donalda Tuska, oczywiście to bardzo gorzkie i ironiczne, jest wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To właśnie słabe przywództwo Unii Europejskiej daje takie zgniłe owoce – wskazała.

Wiśniewska skomentowała również brak reakcji Komisji Europejskiej na protesty we Francji. – To są ewidentnie podwójne standardy, proszę zwrócić uwagę, że we Francji ogranicza się obywatelom prawo do demonstrowania, to jest prawo niezbywalne, jedno z niezbywalnych praw obowiązujących w Unii Europejskiej – powiedziała w rozmowie z Ewą Bugałą.

Europosłanka mówiła też o przyszłości polskiego węgla. – Stawiamy bardzo mocno na zróżnicowanie naszego miksu energetycznego, ale nie możemy dziś powiedzieć o tym, że całkowicie zrezygnujemy z węgla – zaznaczyła.

W przeddzień pogrzebu, wspomniała śp. Jolantę Szczypińską. – Była kobietą niezwykłą, absolutnie niezwykłą. Mimo że drobna, to bardzo silna, mimo że się uśmiechała, to bardzo często cierpiała. Nie obnosiła się ze swoimi problemami. (…) Przy tej pracy politycznej potrafiła zachować wielką wrażliwość, delikatność i bardzo dużą kulturę osobistą. Będzie mi jej bardzo, bardzo brakowało – powiedziała.