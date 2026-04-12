Sztuka i zabijanie

W spektaklu Magdy Szpecht „Spy Girls” występuje pod pseudonimami trójka zamaskowanych postaci. To są nie tylko aktorzy, lecz także hakerzy, na oczach publiczności prowadzący półlegalne działania z wykorzystaniem fikcyjnych tożsamości. Zamiast odgrywać jakąś historię, dokonują prezentacji, w jaki sposób cywile mogą, za pomocą aplikacji, laptopów, smartfonów i kamer, pójść na wojnę z Rosją. Szybko staje się jasne, że kupując bilet, zostaliśmy zaproszeni, w dość niewygodnej pozycji obserwatorów, na front, a spektakl – w którego powstaniu pomagał estoński wywiad wojskowy – jest tu jakby efektem ubocznym, atrakcyjnym i szokującym.