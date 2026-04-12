Stosunkowo niewielkie, białe urządzenie nadaje się do użytku w domu lub w małej firmie. To bowiem jeden z najszybszych dostępnych obecnie routerów na rynku. Według deklaracji producenta ZTE G5 Ultra umożliwia przesyłanie danych w sieci 5G z maksymalną przepustowością na poziomie 4,29 Gb/s podczas pobierania oraz 320 Mb/s podczas wysyłania danych. Podczas redakcyjnych testów przez brak odpowiedniej infrastruktury polskich operatorów do maksymalnych transferów nawet się nie zbliżyliśmy, ale pobieranie z prędkością ponad 800 Mb/s i wysyłanie z prędkością ponad 100 Mb/s wielokrotnie osiągnęliśmy bez problemu. Szybki transfer danych umożliwia technologia 4CC Carrier Aggregation. Innymi słowy: ZTE G5 Ultra pozwala na błyskawiczne ściąganie ogromnych ilości danych, prowadzenie wideokonferencji w wysokiej rozdzielczości czy też granie w zaawansowane tytuły niemal jak na złączu światłowodowym. Na pochwałę zasługuje również stabilność połączenia.