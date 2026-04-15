Co z pozostałymi sędziami TK? Rzecznik prezydenta mówi wprost

Do planów prezydenta Karola Nawrockiego wobec pozostałych wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego jego rzecznik odniósł się w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Z jego słów wynika, że nie należy spodziewać się szybkiego przełomu w tej sprawie.

Rafał Leśkiewicz: Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez TK, prezydent nie podejmie żadnej decyzji

– Pan prezydent, a w zasadzie ustami ministra Boguckiego, który to przedstawił w ubiegłym tygodniu na konferencji, przekazał, że skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego – powiedział Rafał Leśkiewicz. Wyjaśnił, że wniosek ten opiera się o artykuł 189 Konstytucji, w myśl którego Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. – Dobrze, żeby od czasu do czasu minister Żurek sięgnął po konstytucję – wskazał.

– Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, pan prezydent żadnej decyzji nie podejmie. Zatem czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozostałych sędziów – poinformował rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz nawiązał również do ubiegłotygodniowego wydarzenia w Sejmie. – To oczywiście było złamanie, nagięcie prawa. Bo jak można ślubować wobec marszałka Czarzastego, który nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i pewnie nigdy nim nie będzie? – pytał retorycznie.

Dziwna uroczystość w Sejmie

W czwartek (9 kwietnia) w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania". Sześcioro sędziów złożyło przysięgę "wobec prezydenta", choć Karola Nawrockiego nie było na miejscu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom sejmowe uchwały o wyborze na członków TK. W "ślubowaniu" w Sejmie udział wzięli: Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski, a także Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy tydzień wcześniej jako jedyni złożyli prawdziwą przysięgę w Pałacu Prezydenckim.

Czytaj też:

