Co z pozostałymi sędziami TK? Rzecznik prezydenta mówi wprost
Źródło: Wikimedia Commons
Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, pan prezydent żadnej decyzji nie podejmie – oświadczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do czwórki wybranych przez Sejm sędziów TK, od których głowa państwa nie odebrała ślubowania.

Do planów prezydenta Karola Nawrockiego wobec pozostałych wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego jego rzecznik odniósł się w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Z jego słów wynika, że nie należy spodziewać się szybkiego przełomu w tej sprawie.

– Pan prezydent, a w zasadzie ustami ministra Boguckiego, który to przedstawił w ubiegłym tygodniu na konferencji, przekazał, że skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego – powiedział Rafał Leśkiewicz. Wyjaśnił, że wniosek ten opiera się o artykuł 189 Konstytucji, w myśl którego Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. – Dobrze, żeby od czasu do czasu minister Żurek sięgnął po konstytucję – wskazał.

– Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, pan prezydent żadnej decyzji nie podejmie. Zatem czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozostałych sędziów – poinformował rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz nawiązał również do ubiegłotygodniowego wydarzenia w Sejmie. – To oczywiście było złamanie, nagięcie prawa. Bo jak można ślubować wobec marszałka Czarzastego, który nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i pewnie nigdy nim nie będzie? – pytał retorycznie.

Dziwna uroczystość w Sejmie

W czwartek (9 kwietnia) w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania". Sześcioro sędziów złożyło przysięgę "wobec prezydenta", choć Karola Nawrockiego nie było na miejscu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom sejmowe uchwały o wyborze na członków TK. W "ślubowaniu" w Sejmie udział wzięli: Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski, a także Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy tydzień wcześniej jako jedyni złożyli prawdziwą przysięgę w Pałacu Prezydenckim.

