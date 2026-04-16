Konfederacja wraz z Prawem i Sprawiedliwością zebrały podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Jak wskazali przedstawiciele ugrupowania, są trzy główne powody, a jednym jest fanatyczny klimatyzm byłej polityk Polski 2050.

Pod wnioskiem podpisali się również posłowie innych ugrupowań. Nie jest tajemnicą, że działalność szefowej resortu środowiska budzi sprzeciw nie tylko w PiS i Konfederacjach. Politycy PiS mówili w wywiadach, że mają pewną nadzieję na przeforsowanie usunięcia Hennig-Kloski ze stanowiska, gdyby wniosek poparli posłowie skupieni wokół Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a być może nawet niektórzy parlamentarzyści PSL.

Media: Tusk postawił Pełczyńskiej-Nałęcz ultimatum

Według ustaleń Onetu podczas rozmowy z minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz premier Donald Tusk miał zagrozić końcem koalicji w obecnym kształcie, jeżeli Polska 2050 zagłosuje za wnioskiem o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu i środowiska. Polska 2050 miałaby wówczas zostać usunięta z koalicji.

Jak pisze portal "Z naszych informacji wynika, że ministra funduszy i polityki regionalnej w rozmowie z premierem zadeklarowała ostatecznie, że jej partia nie poprze wniosku Konfederacji". Spotkanie Tuska z szefową Polski 2050 miało trwać około godziny.

W Sejmie wniosek o dymisję Hennig-Kloski

Wniosek wpłynął 27 marca, co oznacza, że musi być rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu, które zaplanowane jest w dniach 28-30 kwietnia. W uzasadnieniu parlamentarzyści wskazują między innymi na rolę minister klimatu w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej, szczególnie brak działań w zakresie odrzucenia unijnego podatku ETS za ciepło i prąd z paliw kopalnych.

Przypomnijmy, że po przegranych wyborach o funkcję przewodniczącej Polski 2050 Hennig-Kloska dokonała rozłamu i wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie. Powstał wówczas klub parlamentarny Centrum. Na początku marca ogłoszono powstanie stowarzyszenia Centrum Polska, którego prezesem została właśnie Hennig-Kloska. Polsce 2050 przewodzi zaś minister funduszy i polityki regionalnej, czyli Pełczyńska-Nałęcz.

