"Nieeleganckie zachowanie". Hołownia grzmi: Hennig-Kloska żadnej łaski tu nie robi

Ważą się losy Pauliny Hennig-Kloski na stanowisku ministra klimatu i środowiska. W piątek do marszałka Sejmu trafił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej MKiŚ. Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa informował, że pod dokumentem podpisała się "znakomita większość posłów Konfederacji, liczni posłowie PiS, a także posłowie innych ugrupowań i posłowie niezrzeszeni". W sumie to blisko 100 posłów.

Hołownia: Nieeleganckie zachowanie minister

O to, jak zagłosuje w kwestii odwołania minister został zapytany Szymon Hołownia. Były lider Polski 2050 uważa, że Hennig-Kloska powinna przekonywać posłów, aby odrzucili wotum nieufności skierowane przeciwko niej. Tymczasem, jak zauważył były marszałek Sejmu, minister zdaje się bagatelizować całą sytuację.

– Bardzo jasno i wyraźnie mówimy, że najpierw oczekujemy spotkania z panią minister Hennig-Kloską i uważamy, że formułowanie dzisiaj przez nią opinii "jak chcecie, to sobie przyjdźcie do ministerstwa" jest po prostu nieeleganckie – powiedział poseł.

– Minister jest powoływany i odwoływany przez Sejm, to minister ma się tłumaczyć przed Sejmem, to minister odpowiada przed Sejmem, jak ktoś dochodzi do wniosku, że funkcja ministerialna weszła mu za bardzo i uważa, że to go uszlachca, że staje się nagle kimś wyższym od Sejmu, to powinien raczej przemyśleć, czy powinien być członkiem rządu – dodał Hołownia.

Dalej polityk stwierdził, że Hennig-Kloska "żadnej łaski tu nie robi" i "powinna przyjść i wytłumaczyć posłom, dlaczego w dalszym ciągu zasługuje na to, żeby być ministrem".

Ostatecznie Hołownia powiedział, że w kwestii wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska zastanawia się czy nie wstrzymać się od głosu.

– Ja oczywiście jestem zwolennikiem stabilnego funkcjonowania koalicji i ostatecznością jest odwoływanie ministrów rządu, który się wspiera, ale jak dzisiaj posłuchałem sobie wywiadu pani minister Hennig-Kloski porannego, to muszę powiedzieć, że się zastanawiam, czy się nie wstrzymać od głosu w tym głosowaniu, bo się po prostu takich rzeczy słuchać cierpliwie i spokojnie nie da – stwierdził.

