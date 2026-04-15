Hołownia i Czarzasty chcą ukarać Berkowicza. Poseł zabrał głos

Marszałek Sejmu z ramienia Lewicy, a niegdyś SLD i PZPR, zapowiedział wniosek o ukaranie parlamentarzysty Konfederacji w następstwie jego wystąpienia na środowym posiedzeniu Sejmu. Polityk wyciągnął flagę Izraela, w którą wkomponowała była swastyka. Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia flagi państwowej i propagowania ustroju totalitarnego.

Berkowicz: Nie będę milczał. Zrobiłem, co trzeba

"Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zasugerowali ukaranie mnie i wykluczenie z posiedzenia Sejmu RP, dlatego, że powiedziałem prawdę o Izraelu" – napisał na X poseł Konfederacji..

"Trudno. Nie będę milczał, gdy Izrael dokonuje czystek etnicznych, wysiedla i morduje chrześcijan w Libanie oraz szantażuje rządy innych państw. Nie będę milczał na klęski głodu, za którym stoi Izrael i nie będę milczał, gdy Izrael używa bomb fosforowych do duszenia i palenia dzieci" – zaznaczył.

"Jeśli się Czarzastemu, Hołowni lub komukolwiek innemu to nie podoba, to już ich problem. Ja zrobiłem to, co trzeba było zrobić, i jestem gotów ponieść za to cenę" – oznajmił.

"Nowa III Rzesza"

Poseł Berkowicz w ostrych słowach skrytykował w Sejmie Izrael, wskazując, że siły zbrojne tego państwa dokonują "ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem". Poseł Konfederacji opisał, z drastycznymi szczegółami, działania militarne Izraelczyków na Bliskim Wschodzie. Wspomniał w tym kontekście o stosowaniu przez stronę izraelską zakazanej broni w postaci bomb fosforowych oraz niewyobrażalnym cierpieniu cywilów, w tym kobiet i dzieci. Berkowicz podkreślił, że zginęło kilkadziesiąt razy więcej dzieci niż podczas całej wojny na Ukrainie.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem – powiedział otwarcie poseł Konfederacji. Na koniec wystąpienia w trybie wniosków formalnych parlamentarzysta wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka wkomponowana we flagę Izraela.

