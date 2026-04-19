"Zobaczcie, co się dzieje na granicy". Bąkiewicz alarmuje i publikuje nagranie

"Zobaczcie, co się dzieje na granicy w Lubieszynie! Niemiecka policja podrzuca nam migrantów zaraz po odjeździe patrolu ROG. Zero dokumentów, zero jakichkolwiek podpisów, zero kontroli tożsamości" – alarmuje lider Ruchu Obrony Granic.

Dziwna sytuacja na granicy z Niemcami. Bąkiewicz publikuje nagranie

Nagranie, które Robert Bąkiewicz opublikował w niedzielę na swoim profilu w mediach społecznościowych, zostało – wedle przekazanej przez niego informacji – zarejestrowane na granicy polsko-niemieckiej w Lubieszynie. To tam przez kilka godzin miał stać patrol Ruchu Obrony Granic. W tym czasie, jak słyszymy na nagraniu, był kompletny spokój, nic się nie działo.

– Ale patrzcie, co się wydarzyło dosłownie chwilę po tym, jak patrol Ruchu Obrony Granic odjeżdża. Widzicie tego białego busa w oddali? To właśnie z niego wysiadła a rodzina migrantów. W asyście niemieckiej policji idą prosto w naszą stronę. Zostają odprowadzeni i po prostu przekazani polskim służbom, po czym niemieccy funkcjonariusze zawracają do siebie – mówi Bąkiewicz na opublikowanym na platformie X nagraniu.

Bez żadnej procedury. Bąkiewicz domaga się wyjaśnień od szefa MSWiA

Dalej lider Ruchu Obrony Granic zwraca uwagę na "najważniejsze". Otóż, że wszystko to odbywa się bez okazania jakichkolwiek dokumentów, bez żadnej procedury, bez sprawdzenia tożsamości tych ludzi.

Po tych słowach Bąkiewicz zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Panie Marcinie Kierwiński, mam do pana bardzo proste i konkretne pytanie: na jakiej dokładnie podstawie prawnej, proceduralnej doszło do tego przekazania? Natychmiast domagamy się wyjaśnień – oświadczył.

