"Posłuchaj mnie uważnie półmózgu". Ten wpis rozwścieczył Śmiszka

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz zarzucił lewicowym politykom "czystą obłudę".

Bąkiewicz uderza w polityków Lewicy. "Wprowadzacie w błąd swoich wyborców i osoby homoseksualne"

Za pośrednictwem mediów społecznościowych podkreślił, że z jednej strony rzekomo bronią oni praw osób homoseksualnych przed polskimi konserwatystami, z drugiej zaś – przyzwalają na Pakt Migracyjny. "Wprowadzacie w błąd swoich wyborców i osoby homoseksualne w Polsce, doskonale zdając sobie z tego sprawę. Z jednej strony uchodzicie za obrońców ich praw, a z drugiej walczycie o pakt, który otwiera drzwi do Europy ich ewentualnym oprawcom i zabójcom" – napisał, wzywając do oprzytomnienia i podpisania inicjatywy #StopPAKT.

Bąkiewicz załączył do swojego wpisu nagranie z przemówieniem premier Włoch Giorgii Meloni. Słyszymy na nim: "Uważam, że istnieje problem zgodności między kulturą islamska, a przynajmniej pewną interpretacją kultury islamskiej, a prawami i wartościami naszej cywilizacji. Nie umyka mi fakt, że większość ośrodków kultury islamskiej we Włoszech jest finansowanych przez Arabię Saudyjską, a Arabia Saudyjska to państwo, które u siebie stosuje prawo szariatu. Szariat oznacza kamienowanie za cudzołóstwo, karę śmierci za apostazję, karę śmierci za homoseksualizm. Uważam, że te kwestie muszą zostać poruszone. Nie oznacza to uogólniania na temat islamu, ale zwrócenie uwagi na problem, że trwa proces islamizacji Europy, który jest bardzo odległy od wartości naszej cywilizacji".

Ostra odpowiedź Śmiszka: Posłuchaj mnie teraz uważnie półmózgu

Na wpis Bąkiewicza ostro odpowiedział jeden z wymienionych przez niego polityków, czyli Krzysztof Śmiszek.

"Posłuchaj mnie teraz uważnie półmózgu: Możesz szczuć, atakować, łgać na mój temat. Spływa to po mnie jak obelgi każdego innego kryminalisty. Od społeczności LGBT wara. A Giorgia Meloni to jeden z największych niszczycieli europejskiej demokracji. Jesteście tak samo szkodliwi" – odpisał liderowi Ruchu Obrony Granic europoseł Lewicy.

Te słowa nie pozostały bez odzewu. "Prawda zabolała, @K_Smiszek?" – zapytał Bąkiewicz, po czym dodał: "Boicie się, że społeczność LGBT przejrzy na oczy i zobaczy wasze oszustwo. Pod płaszczykiem tolerancji sprowadzacie szariat i twarde prześladowania, o których przed nimi milczeliście. Widać, że żal wam d**ę ściska dosłownie i w przenośni, bo za chwilę nie będzie miał kto na was głosować".

