Taką wiadomość Tusk otrzymał w nocy od Macrona. "Rozumiem go"

O wiadomości otrzymanej od francuskiego przywódcy Donald Tusk poinformował we wtorek rano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"'I’m in love with Gdańsk' – taką fajną wiadomość wysłał mi w nocy prezydent Emmanuel Macron" – napisał szef rządu na platformie X, po czym dodał: "Rozumiem go".

Emmanuel Macron z wizytą w Polsce

Przypomnijmy, że prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z kilkoma francuskimi ministrami zjawił się w poniedziałek w Gdańsku. Wizyta Macrona w Polsce była związana z polsko-francuskim szczytem międzyrządowym, podczas którego odbyły się rozmowy z udziałem szefów rządów obu państw. Spotkanie dotyczyło m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa, także w kosmosie, oraz energetyki, w tym jądrowej. Tusk poinformował, że Francja jest "bardzo poważnym potencjalnym partnerem", jeśli chodzi o budowę drugiej elektrowni atomowej w Polsce.

Przywódcy rozmawiali także o wsparciu dla Ukrainy, podkreślając wspólne stanowisko w sprawie dalszej pomocy dla Kijowa.

Kontrowersje wokół wizyty Macrona. Wszystko przez Tuska?

Francuski przywódca w czasie swojej wizyty w Gdańsku odwiedził również cmentarz francuskich żołnierzy doby napoleońskiej. Spotkał się także z były prezydentem Lechem Wałęsą. Szerokim echem odbił się fakt, że w harmonogramie wizyty Macrona nie znalazło się spotkanie z obecnym prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Z ustaleń mediów wynika, że otoczenie głowy państwa wyrażało chęci jego organizacji. Przeciwnikiem takiego rozwiązania miał być jednak premier Donald Tusk.

– Donaldowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żeby nie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona. Nie było silnych zabiegów, ale była chęć ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby oczywiście do takiego spotkania doszło, co jest naturalne, skoro przyjeżdża prezydent Francji, skoro rozmawiamy o kwestiach traktatowych, wzajemnych gwarancji – ujawnił w programie "Z drugiej strony" dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek.

