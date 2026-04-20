"Obaj nie mamy złudzeń". Tusk spotkał się z Macronem

Emmanuel Macron przybył w poniedziałek do Gdańska, by uczestniczyć w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Wspólna konferencja Tuska i Macrona

Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej w Gdańsku, że "to były obiecujące rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, energetyki".

– Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną, podzielamy obawy dotyczące niestabilności geostrategicznej. Tak samo odczytujemy potrzebę dbania o suwerenność Europy. Chcemy obaj wspierać Ukrainę, dbając o relacje transatlantyckie. Jednocześnie obaj nie mamy złudzeń, że świat się zmienił i Europa potrzebuje jedności – mówił.

Szef rządu dodał, że "Europa musi uwierzyć we własne siły i możliwości".

Donald Tusk stwierdził, że kiedy doszło do rosyjskiej prowokacji z dronami "Francja potwierdziła, że NATO to jest coś konkretnego i można liczyć na sojuszników".

Premier zauważył, że "przewidywalność, solidarność to rzeczy deficytowe we współczesnej polityce". – Wiem, że na pana prezydenta mogę w tych sprawach liczyć – powiedział.

Z kolei zdaniem Emmanuela Macrona Gdańsk to "symbol przyjaźni i walki o wolność".

Polska i Francja podpisały dwie umowy w sprawie obronności

– Ta walka jest współczesna. Oba nasze kraje wierzą w niezależność Europy. Praca, którą wykonujemy, sprawia, że możemy iść naprzód. Nasze zespoły podpisały ważne umowy w sprawie obronności – powiedział.

Przekazał, że pierwsza umowa dotyczy wspierania Ukrainy.

– Zobaczymy, jak w przyszłości będziemy w stanie wspierać Ukrainę w walce o niepodległość, również poprzez pożyczkę na 90 mld. Będziemy także wspierać naszą obronność dzięki wspólnym ćwiczeniom wojskowym – tłumaczył.

Prezydent Francji dodał, że "jeżeli chodzi o energię i gospodarkę, chcemy stworzyć partnerstwo w sprawie cywilnej energetyki jądrowej". – Można przytoczyć tutaj Marię Skłodowską-Curie. To są technologie, w które wierzymy. Francja stawia na energetykę jądrową, będzie uczestniczyła w otwartym dialogu, żeby zaproponować Polsce rozwiązania w zakresie badań i bezpieczeństwa – mówił.

Zwrócił uwagę, że Paryż chce wspierać inwestycje strategiczne w Polsce.

– Nasze partnerstwo dotyczy także współpracy kulturowej – mówił.

