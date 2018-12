Śmierć w rodzinie wicemarszałka Senatu

"Wczoraj wieczorem w Perth Amboy pod Nowym Yorkiem zmarła moja siostra Róża" – napisał wicemarszałek Senatu. Siostra Bogdana Borusewicza zmarła w wieku 66. lat po ciężkiej chorobie.

We wzruszającym wpisie polityk wspomina swoją ukochaną siostrę: "Była ze mną przez wszystkie trudne lata siedemdziesiąte. Mieszkaliśmy razem w Sopocie na ul. 23 Marca. SB rozbijając spotkanie studenckie w 1978 r. zdemolowała nasze wspólne mieszkanie. Przyjmowała opozycjonistów i pomagała w czasie gdy działałem w KOR. Do niej pod moją nieobecność zgłosił się Wałęsa. W nocy 12 grudnia bardzo przeżyła moją ucieczkę. Znowu rozbito drzwi. Słyszała strzały i okrzyki ścigających. Od tego dnia kontaktowałem się z nią tylko za pośrednictwem łączniczki. Nie wróciłem już do tego mieszkania".