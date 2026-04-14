Lewandowski reaguje na ruch Żurka. "Komunikat w celach PR-owych"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny skierował we wtorek do władz Węgier dwa pisma dotyczące śledztwa prowadzonego przez stronę polską w sprawie rzekomych nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chce wiedzieć, co z ENA za byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Zdaniem Żurka, władze węgierskie od miesięcy uchylają się od udzielenia pełnej informacji w tym zakresie.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że "w pierwszym piśmie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Węgier o informację, czy przekazanemu przy piśmie z dnia 26 lutego 2026 r. europejskiemu nakazowi aresztowania, wydanemu przez polski sąd wobec Marcina R., ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nadano bieg, a jeśli tak – na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania. W piśmie wskazano również, że wcześniejszą odpowiedź strony węgierskiej z dnia 30 marca 2026 r. należało ocenić jako niewystarczającą. Ponadto Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się również o informację, czy Marcinowi R. przyznano status uchodźcy (prawo azylu), a jeśli tak – kiedy wydano taką decyzję".

Lewandowski: Decyzja jest w sądzie od listopada 2025 roku

Do ruchu ministra Żurka odniósł się mecenas Bartosz Lewandowski. Prawnik wskazał, że polscy prokuratorzy prawdopodobnie mają wiedzę w przedmiocie, o który minister pyta Węgrów. Stąd zdaniem Lewandowskiego mamy raczej do czynienia z zabiegiem propagandowym.

"Szanowny Panie Ministrze, albo Pan nie panuje nad tym co się dzieje w podległej Panu Prokuraturze, albo publikuje Pan ten komunikat tylko i wyłącznie w celach PR-owych. Decyzja o udzieleniu ochrony międzynarodowej Marcinowi Romanowskiemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym znajduje się w aktach postępowania w sprawie ENA w Sądzie Okręgowym w Warszawie bodaj od listopada 2025 r. I prokuratorzy o tym powinni wiedzieć, a Sąd się na to nawet powoływał w uzasadnieniu.

