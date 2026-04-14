Czarzasty odleciał. "Nawrocki jest przyjacielem Orbana i Putina"

W programie "Pytanie dnia" na antenie TVP Info Dorota Wysocka-Schnepf zapytała Włodzimierza Czarzastego, dlaczego – jego zdaniem – Donald Trump do tej pory nie pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa w wyborach na Węgrzech.

– Jest zły, bo przegrał. Vance pojechał na Węgry i niczego nie załatwił. Jego koncepcja rozwalenia Unii Europejskiej – a uważam, że taką posiada, że nie jest zainteresowany jednością i siłą Unii Europejskiej – będzie wchodziła w życie mocniej. Jego sojusznicy, przyjaciele Orbana, notabene bardzo bliskiego przyjaciela Putina, ponieśli klęskę – powiedział marszałek Sejmu. – Panie prezydencie Nawrocki, pozdrawiam. Wie pan, dlaczego pana pozdrawiam. Pojechał pan na Węgry, zrobił pan bardzo dużo złego dla Polski. Była to wizyta skandaliczna, nieprzemyślana i nieskuteczna – dodał.

Czarzasty: Nawrocki jest przyjacielem Putina

– Wszyscy przyjaciele Putina jeździli do Orbana. Jeździł również prezydent Nawrocki, który jest przyjaciele i Orbana, i Putina. Łapał kontakt z Putinem przez Orbana. A my teraz się musimy wstydzić – stwierdził Czarzasty.

Przewodniczący Nowej Lewicy nie ukrywał radości ze zwycięstwa Magyara. – Mamy z nim kontakt, rozmawiamy. To jest normalny, otwarty, proeuropejski polityk – mówił. – Miejsce Polski i Węgier, bezpieczeństwo Polski i Węgier jest w Unii Europejskiej. Panie prezydencie, nie poza Unią Europejską. Niech pan nie szuka szczęścia za morzem, bo za morzem ani oceanem pan szczęścia nie znajdzie. Szczęście jest tu – dodał.

Nawrocki ścigany przez Rosjan

Karol Nawrocki jest ścigany przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za "niszczenie pomników żołnierzy radzieckich". Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Sprawa sięga września 2022 r., kiedy burmistrz Wałbrzycha Roman Szelemej poinformował, że w mieście zburzono sowiecki pomnik. Decyzja ta była uzgodniona z Instytutem Pamięci Narodowej, którym wtedy kierował Nawrocki. Po pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Nawrocki jako szef IPN zwrócił się z apelem do władz samorządowych o usunięcie sowieckich obiektów propagandowych, reliktów komunistycznego zniewolenia obecnych w polskiej przestrzeni publicznej.

Rosyjskie powiązania Czarzastego

Pod koniec stycznia "Gazeta Polska" i TV Republika opisały biznesowo-towarzyskie powiązania Włodzimierza Czarzastego i jego żony ze Swietłaną Czestnych, obywatelką Polski o rosyjskich korzeniach, pracującą w domu aukcyjnym należącym do struktury największego rosyjskiego banku Sbierbank, pozostającego pod kontrolą Kremla. Tajemnicza Rosjanka ma także udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, w której funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Czarzasty, żona marszałka Sejmu. Obydwoje są także akcjonariuszami podmiotu posiadającego pakiet większościowy tej spółki.

Czarzasty, jeszcze jako wicemarszałek Sejmu, nie wypełnił tzw. ankiety bezpieczeństwa. Jedna z rubryk w tym dokumencie dotyczy relacji z podmiotami zagranicznymi.

Czytaj też:

Minister: Marszałek Sejmu nie powinien się w ten sposób wypowiadać