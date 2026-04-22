Minister Żurek: Nie zostawimy pokrzywdzonych samym sobie

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zaapelował do poszkodowanych w sprawie Zondacrypto o zgłaszanie się do policji lub prokuratury. "Nie zostawimy pokrzywdzonych samym sobie. W sprawie giełdy Zondacrypto osoby pokrzywdzone mogą składać zawiadomienia w najbliższej jednostce policji lub prokuratury" – napisał w środę na platformie X.

"Warto wcześniej zabezpieczyć najważniejsze materiały: zrzuty ekranu z konta z Zondacrypto, historię transakcji, korespondencję mailową, potwierdzenia przelewów i informacje o wypłatach, które nie zostały zrealizowane. To pomoże szybciej i skuteczniej prowadzić postępowanie" – wskazał minister Żurek. "Państwo polskie i prokuratura są po to, żeby chronić obywateli i ścigać tych, którzy wykorzystują ich zaufanie" – dodał.

twitter

Zondacrypto pod lupą prokuratury

Zondacrypto to największa polska giełda kryptowalut. Wirtualna Polska i money.pl ujawniły, że od tygodni klienci mają problemy z wypłatami pieniędzy. Zaległości wobec nich mogą sięgać nawet 500 mln zł. Problemy mają także pracownicy firmy. Według medialnych doniesień, dochodzi do masowych zwolnień.

Wszyscy członkowie rady nadzorczej spółki BB Trade Estonia OÜ, operatora giełdy Zondacrypto, zrezygnowali ze swoich stanowisk. "Decyzje te miały zostać podjęte indywidualnie jako wyraz oceny bieżącej sytuacji" – opisał portal money.pl. Wskazano, że nadzór nie był informowany na bieżąco o trudnościach, z jakimi mierzy się giełda. Opisano obawy dotyczące wypłat środków przez klientów, dostępności aktywów oraz spójności publicznych komunikatów firmy.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto prowadzi śląska prokuratura. Liczba poszkodowanych sięga ok. 30 tys. osób i każdego dnia rośnie. Wśród osób, którym Zondacrypto jest winna pieniądze, są polscy olimpijczycy. Marka była bowiem sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) i ufundowała nagrody finansowe dla sportowców za osiągnięcia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie.

Do Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów o wartości ponad 300 mln dolarów. Prezes firmy Przemysław Kral przekonuje, że klucze do nich ma zaginiony w marcu 2022 r. Sylwester Suszek, nazywany "królem kryptowalut".

