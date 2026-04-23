KRRiT krytykuje płacenie przez państwo TVP za transmisję uroczystości państwowych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała komunikat, w którym wyraziła "zdecydowany sprzeciw wobec finansowania przez instytucje rządowe transmisji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz innych wydarzeń o charakterze państwowym".

"Powinny być one realizowane bezpłatnie przez media publiczne, w ramach ich ustawowych obowiązków, określanych jako misja publiczna" – zauważa Rada.

MON zapłacił TVP za transmisję uroczystości z 15 sierpnia

Wskazano, że Ministerstwo Obrony Narodowej, reprezentowane przez wiceministra Pawła Bejdę, "poinformowało o przeznaczeniu kwoty blisko 900 tys. zł dla Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji na produkcję i transmisję wydarzeń związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego z 15 sierpnia 2025 roku, w tym uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, defilady Wojska Polskiego oraz parady morskiej na Helu". Według KRRiT, "ta sytuacja jest bezprecedensowa".

Zauważono, że nigdy wcześniej rząd nie płacił TVP S.A. w likwidacji za transmisję tego rodzaju uroczystości państwowych.

"Media publiczne są obecnie finansowane według niejasnych zasad ze środków publicznych, w tym z abonamentu i budżetu państwa. Są to środki na realizację misji publicznej i służą zapewnieniu obywatelom prawa do informacji, w tym do relacji z wydarzeń o znaczeniu państwowym" – czytamy w komunikacie.

KRRiT domaga się informacji w sprawie opłacenia przez resort obrony narodowej transmisji z obchodów Święta Wojska Polskiego. "Oczekujemy wyjaśnień, czy działanie to było inicjatywą Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji czy Ministerstwa Obrony Narodowej i jaka była podstawa prawna do podpisania umowy o wypłaceniu blisko 900 tys. zł dla Telewizji Polskiej w likwidacji za wypełnienie jej podstawowych obowiązków" – podkreślono.

Stanowisko podpisały dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT; dr hab. Hanna Karp, zastępca przewodniczącej KRRiT oraz Marzena Paczuska, członek KRRiT.

