Pogrzeb posła Litewki. Nieoficjalnie wiadomo, co zrobi Sejm

Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Informacja o nagłej śmierci posła Lewicy wstrząsnęła całą Polską.

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki odbędą się w najbliższą środę (29 kwietnia). Rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po mszy świętej orszak pogrzebowy uda się na cmentarz przy ul. Zuzanny. Uroczystości będą miały charakter państwowy.

Na oficjalnym profilu zmarłego posła w mediach społecznościowych pojawił się ważny apel. "Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" – czytamy. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej na rzecz osób najbardziej potrzebujących oraz zwierząt.

Pogrzeb Litewki. Sejm przerwie obrady

Na pogrzeb Litewki wybiera się duża grupa parlamentarzystów. Jak ustaliło RMF FM, w środę, która jest drugim dniem posiedzenia Sejmu, posłowie zbiorą się rano tylko na głosowania, po których rozpocznie się całodzienna przerwa w obradach. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w poniedziałek po południu prezydium Sejmu.

Wiadomo, że w uroczystościach w Sosnowcu chce wziąć udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Według doniesień RMF FM, na udziale w pogrzebie posła Litewki "bardzo zależy" prezydentowi Karolowi Nawrockiego. W związku z tym urzędnicy z Kancelarii Prezydenta pracują nad skróceniem zaplanowanej na wtorek i środę wizyty głowy państwa w Chorwacji.

W poniedziałek pojawiła się informacja, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki. "Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" – przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

