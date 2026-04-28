"Wy dajecie?" Stanowski zareagował na zdumiewające słowa posła

Wypowiedź parlamentarzysty była niefortunna tym bardziej, że padła w kontekście ogromnej zbiórki Łatwoganga i jego kompana na rzecz dzieci chorych na raka.

Stanowski pyta posła: Jacy "wy" dajecie? Podatnicy dają

– 250 mln zł robi wielkie wrażenie – przyznał Trela w Radio Zet. Po czym dodał: My dajemy na ochronę zdrowia 250 mld zł. – W przyszłym roku damy o 20 mld zł więcej – dodał, cytowany przez portal radia.

Właśnie do tej wypowiedzi odniósł się Stanowski. "Jacy «wy» dajecie 250 miliardów? Zarówno 250 milionów na zbiórce, jak i 250 miliardów na system ochrony zdrowia dajemy MY – podatnicy" – przypomniał.

Trela usiłował w jakiś sposób sprostować swoje słowa. Odpowiedział w komentarzu pod wpisem szefa Kanału Zero. "Rząd rozdziela pieniądze polskich obywateli. To raczej każdy wiedzieć powinien, szczególnie ktoś, kto ubiegał się o najwyższy urząd w państwie. Nieprawdaż?" – napisał.

Z kolei jeden z internautów przypomniał z kolei obelgi, jakimi poseł Trela obrzucał w trakcie ogłoszonej epidemii COVID 19 tzw. "antyszczepionkowców". Polityk wyzywał ich od "bestii" i rekomendował "lokalizowanie, aresztowanie i osądzanie".

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie. "Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań"

Dwóch inicjatorów akcji, raper Bedoes 2115 i youtuber Łatwogang wydało wcześniej wspólne oświadczenie. Podkreślili w nim, że nie mają zamiaru zarabiać na tym, że dzięki zbiórce wzrosła ich popularność. Zaznaczyli, że będą odmawiać współprac, które się z tym wiążą.

"Współprace, które przyjęliśmy przed streamem przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz firm, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie – nigdy" – podkreślili.

