Atak nożownika w szczecińskim kinie. Na sali było wiele dzieci

Do ataku doszło w kinie, w centrum handlowym Galaxy, przy alei Wyzwolenia w Szczecinie. 26-latek miał zaatakować dwóch mężczyzn, w jednej z sal kinowych. Motywy działania sprawcy nie są znane.

Jak relacjonują świadkowie zdarzenia, w momencie kiedy doszło do ataku na sali znajdowało się wiele dzieci.

Obydwaj poszkodowani mężczyzni trafili do szpitala, jeden z nich jest w stanie krytycznym. – Jeden z mężczyzn został przetransportowany do szpitala przy Unii Lubelskiej. Drugi był w ciężkim stanie i był reanimowany na miejscu. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala przy ul. Arkońskiej. Od razu trafił na stół operacyjny – poinformowała w rozmowie z Radiem Szczecin rzeczniczka pogotowia Paulina Targaszewska.

Sprawca ataku został zatrzymany przez policję.

Obecnie centrum handlowe działa normalnie, zamknięte zostało tylko kino, które znajduje się na ostatnim piętrze galerii handlowej.