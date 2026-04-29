Pogrzeb posła Litewki. Czarzasty wydał zarządzenie w Sejmie

"W związku z tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi powiewającej nad kopułą Sali Posiedzeń Sejmu oraz pozostałych flag na kompleksie parlamentarnym. Zarządzenie obowiązuje w dniu uroczystości pogrzebowych" – czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu opublikowanym w środę (29 kwietnia).

W środę w Sosnowcu pogrzeb Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe posła Litewki rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Ceremonia będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Zgodnie z wolą rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów.

W pogrzebie weźmie udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. Parze prezydenckiej będzie towarzyszył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta minister Mateusz Kotecki.

Tragiczna śmierć posła. Zginął jadąc rowerem

36-letni Łukasz Litewka został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Zginął na miejscu. Kierowcę aresztowano na trzy miesiące. We wtorek (28 kwietnia) mężczyzna odzyskał wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tys. zł.

– Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Za wrażliwość i pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek. Uczcijmy jego pamięć minutą cieszy – mówił w Sejmie marszałek Czarzasty, któremu łamał się głos.

Posłowie obecni na sali plenarnej odmówili modlitwę za zmarłych.

