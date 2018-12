"Spełnienia marzeń o wielkiej, wspaniałej Polsce". Premier Morawiecki złożył życzenia świąteczne

Premier w swoim wystąpieniu podkreślił, że Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, który powinien łączyć wszystkich Polaków.

– Składając sobie życzenia przełamujemy się opłatkiem. To symbol przebaczenia, powrotu do jedności, do zgody. Pamiętajmy, by dzielić się tym wszystkim, co jest w nas najcenniejsze: serdecznością, uśmiechem, miłością i ciepłym słowem – mówił szef polskiego rządu.

Premier apelował, aby w ten świąteczny czas Polacy odsunęli na bok wszelkie podziały.

– Przecież wszystko to co nas różni, nie jest nawet cieniem tego, co nas nierozerwalnie łączy – podkreślał Mateusz Morawiecki na nagraniu.