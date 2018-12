Deszczowo i ślisko. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dot. oblodzenia dla części województwa dolnośląskiego i dot. marznących opadów dla części województwa podlaskiego.

W nocy zachmurzenie będzie duże, w zachodniej połowie Polski wystąpią okresowe opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich, wschodnich oraz na południowym wschodzie opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Przejściowo, zwłaszcza początkowo na Podlasiu i Suwalszczyźnie, możliwe słabe, marznące opady mżawki lub deszczu, powodujące gołoledź. W miejscowościach podgórskich pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Na północnym wschodzie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3°C w rejonach podgórskich Karpat i -2°C miejscami na krańcach wschodnich i północno-wschodnich do 2°C, 4°C na zachodzie i 5°C miejscami na wybrzeżu. Nad ranem temperatura poniżej 0°C występować będzie jedynie na krańcach południowych Polski. Wiatr umiarkowany, miejscami także dość silny, w porywach do 55 km/h na zachodzie, nad morzem wiatr okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Jutro zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnieniami możliwe na północy. Okresami wystąpią słabe opady deszczu, na wschodzie, południowym wschodzie i częściowo w centrum możliwe także opady deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach, zwłaszcza w Karpatach, opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C, 0°C w obszarach podgórskich Karpat i 2°C na wschodzie do 5°C, 7°C na Pomorzu i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem początkowo dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.