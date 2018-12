Abp Gądecki o "Klerze": To mi wytłumaczyło sukces filmu "Żyd Süss"

Arcybiskup Stanisław Gądecki był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News. W czasie rozmowy padły pytania o głośny film Wojciecha Smarzowskiego "Kler".

Zapytany, czy zaskoczyło go, że tak wiele osób zdecydowało się udać do kin, żeby go obejrzeć, hierarcha odparł: "tak, jestem zaskoczony". Jak podkreślił, wytłumaczyło mu to jednak sukces filmu "Żyd Süss" w okresie hitlerowskim.

– Kiedy nakręcono film mający denigrować Żydów. Oni zostali przedstawieni w trzech osobach. Według tych najgorszych, jakoby rzekomo ich skłonności. I to zostało tak zręcznie spreparowane, że ludzie byli tym wstrząśnięci i wielu ludzi odstręczyło to wtedy od Kościoła i ułatwiło postęp hitleryzmu – tłumaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.