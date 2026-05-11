Tragedia w Zakopanem. Nie żyje 6-letnie dziecko

Ta tragedia rozegrała się w niedzielne późne popołudnie na osiedlu Cyrhla w Zakopanem. To tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń lokalnej policji, zawracający autem na prywatnym parkingu kierowca, najechał na siedzące przed maską samochodu dziecko.

Potworny wypadek w Zakopanem. 6-letnie dziecko potrącone przez samochód na prywatnym parkingu

Na pomoc 6-latkowi natychmiast ruszyli świadkowie zdarzenia. Dziecko zostało wkrótce przetransportowane do szpitala. Wieczorem z placówki tej nadeszła ta najgorsza informacja. Życia dziecka niestety nie udało się uratować.

Za kierownicą auta, które brało udział w wypadku siedział 53-letni mężczyzna. Wiadomo, że w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Okoliczności tragedii wyjaśni teraz policja. W sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Zabezpieczono również dowody.

