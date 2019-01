Miller o przyszłości Dudy: Jedynym politykiem, który może z nim wygrać jest Tusk

Zdaniem Leszka Millera, prezydentowi Dudzie jest ciężko pogodzić się z presją Unii Europejskiej na Polskę w sprawie zmian w sądownictwie.

Miller odniósł się do słów prezydenta pod adresem Donalda Tuska. W rozmowie z portalami Wirtualna Polska i 300polityka.pl Andrzej Duda pytany był o ocenę tego, w jaki sposób Donald Tusk skomentował jego wystąpienie podczas XIX Forum Polsko-Niemieckiego "Europa 1918-2018: historia z przyszłością". Dopytywany o to, czyje interesy reprezentuje Tusk jako szef Rady Europejskiej, prezydent powiedział wprost: "nie są to polskie interesy". – Czuję, że Donald Tusk nie ma szacunku do własnego kraju – dodawał.

– To, co prezydent powiedział pod adresem Donalda Tuska, że nie reprezentuje on interesów Polski w Brukseli, wypełniając urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej, to jest dowód na ignorancję pana prezydenta, dlatego że Donald Tusk nie jest reprezentantem Polski w Radzie Europejskiej, reprezentantem jest premier Morawiecki, a Donald Tusk reprezentuje interes 27 państw UE – ocenił Miller.

– To może być z jednej strony czysta ignorancja, że pan prezydent wyobraża sobie, że Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej głównie po to, żeby reprezentować interesy Polski albo to chęć zmanipulowania obrazu Tuska – dodawał.

– Myślę że pan prezydent Duda będzie chciał ubiegać się o następną kadencję, a jedynym polskim politykiem, który może z nim wygrać jest Donald Tusk – podkreślił.