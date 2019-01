"To jest taki cierń". Jakubiak krytycznie o sojuszu narodowców z Wolnością Korwin-Mikkego

W ostatnich dniach zawiązała się koalicja Wolności oraz narodowców. Do sojuszu dołączył następnie reżyser Grzegorz Braun. Media spekulowały, że do koalicji dołączy również Marek Jakubiak. Poseł jednak wydaje się być sceptycznie nastawiony do tej koalicji.

– Chcą Polexitu, wyraźnie to definiują i to jest taki cierń, który każe mi myśleć, jak ja mam się z tym pogodzić – stwierdził polityk w Radiu Wnet.

Były poseł Kukiz'15 dodał, że na obecnej scenie są dwa bloki polityczne - PiS i PO - które mają szansę na wprowadzenie własnych posłów do europarlametu. – Albo się dołączy do jednego, albo do drugiego – stwierdził Jakubiak, dodając, że pozostałe partie są bez szans.

Polityk stwierdził, że sam jest przeciwnikiem Polexitu i pozostaje zwolennikiem zreformowania Unii Europejskiej.

