Zmiany w projekcie Stanowskiego. Roszady na kluczowych stanowiskach

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność. Dwa lata później, 9 lutego 2026 roku, ruszył portal internetowy Zero.pl, który tworzy redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy.

Jak donoszą Wirtualne Media, w portalu zaszły zmiany w strukturze redakcyjnej i podziale obowiązków.

Zmiany w portalu Kanału Zero. Roszady na kierowniczych stanowiskach

Z ustaleń serwisu wynika, że Bartosz Michalski, który dotychczas pełnił rolę redaktora zarządzającego, odpowiedzialnego za pracę całego newsroomu, obecnie koncentruje się on przede wszystkim na rozwoju serwisu oraz działaniach związanych z budowaniem jego zasięgów i długoterminowej strategii.

Bieżące prowadzenie newsroomu przejął z kolei Piotr Rodzik, wcześniej wydawca w Zero.pl. W praktyce odpowiada on za codzienną organizację pracy redakcji, podczas gdy Michalski zajmuje się bardziej kierunkiem rozwoju projektu. Obaj współpracują przy koordynacji działań zespołu.

Michalski ma doświadczenie w zarządzaniu redakcjami takich tytułów jak Gazetaprawna.pl, Dziennik.pl oraz Wprost.pl. W Zero.pl pracuje od początku 2026 roku. Rodzik dołączył do Kanału Zero w październiku 2024 roku jako redaktor prowadzący, wcześniej pracował m.in. w WNP.pl, naTemat.pl i "Wprost".

W ostatnim czasie zmiany objęły także stanowisko redaktora naczelnego – funkcję tę w Zero.pl objęła Anna Wittenberg, zastępując Patryka Słowika, który poinformował o odejściu z redakcji, po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W strukturze kierowniczej pozostaje również Urszula Mirowska-Łoskot, odpowiadająca za dział opinii.

Równocześnie z zespołem serwisu pożegnali się analityk Radosław Ditrich oraz wydawca Bartłomiej Bajerski.

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