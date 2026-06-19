Niespokojne Królestwo

NA PIERWSZY OGIEŃ Kiedy w końcu lat 70. brytyjskie grupy punk rocka opisywały rzeczywistość w Królestwie Elżbiety II jako krainę potencjalnej rewolucji ulicznej, istotą był kryzys coraz bardziej anachronicznego przemysłu opartego na węglu i stali.
Dziś Wielką Brytanię dotyka zupełnie inny problem. Narasta frustracja białych Brytyjczyków, których dotyka konflikt ze wspólnotami imigranckimi. Uliczne zajścia po śmierci Henry’ego Nowaka, który zginął w sytuacji nierównego traktowania przez policję osoby białej i jej napastnika, potomka sikhijskiej rodziny.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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