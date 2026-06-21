Niemcy robią nas w bambuko
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  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Niemcy robią nas w bambuko

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Niemieccy policjanci brutalnie spacyfikowali Polaków
Niemieccy policjanci brutalnie spacyfikowali Polaków Źródło: X / Telewizja Republika
#WARTO Nie chwalę ani nie potępiam Roberta Bąkiewicza za demonstracje z krzyżem w Berlinie,

ale zważywszy na to, jak zachowują się Niemcy w kwestii pamięci i reparacji, chyba tylko wstrząs może wytrącić niemieckich przywódców z dobrego samopoczucia (o polskich nie mówię, bo wygląda na to, że raczej temat reparacji odpuścili).

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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