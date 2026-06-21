Niemcy robią nas w bambuko

#WARTO Nie chwalę ani nie potępiam Roberta Bąkiewicza za demonstracje z krzyżem w Berlinie,
ale zważywszy na to, jak zachowują się Niemcy w kwestii pamięci i reparacji, chyba tylko wstrząs może wytrącić niemieckich przywódców z dobrego samopoczucia (o polskich nie mówię, bo wygląda na to, że raczej temat reparacji odpuścili).
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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