Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, jak pewnie wiecie, rozpętała się w tym kraju okropna inba wokół zarobków lekarzy i mamy ciężki orzech do zgryzienia,
iż z jednej strony – z uwagi na nasze liberalne gospodarczo poglądy uważamy, iż nie można się wtrącać, ile kto zarabia. Ale też z drugiej strony – no jednak czujemy, iż coś tu nie jest halo.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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