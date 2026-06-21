Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Dodano: 
Szpital
Szpital Źródło: Pixabay
Kochani, jak pewnie wiecie, rozpętała się w tym kraju okropna inba wokół zarobków lekarzy i mamy ciężki orzech do zgryzienia,

iż z jednej strony – z uwagi na nasze liberalne gospodarczo poglądy uważamy, iż nie można się wtrącać, ile kto zarabia. Ale też z drugiej strony – no jednak czujemy, iż coś tu nie jest halo.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także