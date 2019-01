"Magazyn śledczy Anity Gargas": Polowanie na ludzi w Lubinie

Jak na polecenie Kiszczaka utrudniano śledztwo i zacierano ślady mogące prowadzić do sprawców? W szczególności dlaczego nie zabezpieczono broni, z której zabito manifestantów, i gdzie została ukryta? Jak komendant milicji obywatelskiej, który wydał rozkaz strzelania do tłumów i w 2007 roku został za to skazany na karę bezwzględnego więzienia, skutecznie uchyla się od prawomocnego wyroku nadal prowadząc spokojne, dostatnie życie na wolności?

