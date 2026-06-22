Spór Polska-Ukraina. Nawrocki odpowiada Zełenskiemu

Wołodymyr Zełenski uważa, że za decyzją Karola Nawrockiego, który pozbawił go Orderu Orła Białego, kryje się spór polityczny w Polsce i konflikt prezydenta z rządem Donalda Tuska.

Ukraiński prezydent porównał poczynania Nawrockiego do polityki uprawianej przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. – To zła droga. Uważam, że źle się to skończy – stwierdził w wywiadzie dla ukraińskich mediów.

"Wołodymyrze drogi". Nawrocki odpowiada Zełenskiemu

Nawrocki, który do wypowiedzi Zełenskiego odniósł się w poniedziałek (22 czerwca), tłumaczył, że "spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski", lecz podejścia do historii.

– Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi – dodał.

– Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy – zaznaczył.

– Wołodymyrze drogi, panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski – oświadczył Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami.

Order Orła Białego odebrany prezydentowi Ukrainy

Prezydent pozbawił Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z elitarnych jednostek ukraińskich sił specjalnych imię "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 mordowała Polaków na Wołyniu.

Order Orła Białego Zełenski odesłał do Warszawy przesyłką kurierską. Polskich odznaczeń zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

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