"Ten proces właśnie następuje". Bosak: Ukraińcy będą starali się nas izolować od rozmów

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, ocenił w Studiu PAP, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego jest "zbieżna z polską racją stanu".

Podkreślił, że państwo polskie powinno jasno sygnalizować swoje oczekiwania wobec partnerów i wyznaczać „czerwone linie”.

– Działanie związane z odebraniem orderu to nie jest żaden kryzys, to nie jest żadna eskalacja. To jest po prostu wyrazisty, mocny gest o charakterze symbolicznym – ocenił.

Spór z Ukrainą może ulec dalszemu pogłębieniu?

Zdaniem Krzysztofa Bosaka obecny spór między Polską a Ukrainą może ulec dalszemu pogłębieniu.

– Moim zdaniem ten spór ma potencjał, żeby się pogłębić, dlatego że strona ukraińska jest uparta w czymś złym, czyli w blokowaniu polskich ekshumacji i w honorowaniu sprawców ludobójstwa. To jest obiektywnie złe, oni są w tym uparci, więc tu jest jeszcze duży potencjał, żeby się ten spór upublicznił, bo on już jest ostry – stwierdził.

Bosak: Proces izolacji Polski właśnie następuje

Pytany o to, czy decyzja prezydenta Karola Nawrockiego nie przeszkodzi Polsce we wzięciu udziału w możliwych rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą, Krzysztof Bosak odpowiedział, że udział w negocjacjach nie powinien być celem samym w sobie.

– Zasiadanie przy stole negocjacyjnym nie jest wartością samą w sobie. W polityce międzynarodowej wartością jest narzucanie swojej agendy, realizowanie swoich interesów. Natomiast jeżeli te interesy będą się różnić od interesów Kijowa, to Ukraińcy będą starali się nas izolować od tych rozmów i ten proces właśnie następuje – powiedział.

Zełenski stracił Order Orła Białego na skutek swojej oburzającej decyzji

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Wołodymr Zełenski stracił Order Orła Białego, ponieważ pod koniec maja nadał imię "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

W sobotę prezydent Ukrainy poinformował, że odesłał Order Orła Białego pocztą.

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