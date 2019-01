Macierewicz: Polityczna nienawiść w Polsce ma swoją genezę w okupacji sowieckiej

Antoni Macierewicz ocenił, że eksperci słusznie prowadzą analizy na temat możliwych przyczyn i motywacji zabójcy Pawła Adamowicza, Stefana W. Jednocześnie były szef MON nie ukrywa żalu, że nie robiono tego wcześniej, po śmierci Lecha Kaczyńskiego czy Marka Rosiaka. – Myślę, że gdyby taką analizę zrobiono wtedy, gdy ta nienawiść była tak straszliwie skierowana przeciwko panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu wtedy, kiedy doszło do tragedii i śmierci, gdy poległa prawie cała polska elita narodowa, (…) wielu najwybitniejszych ludzi w Polsce, gdyby ta analiza była zrobiona wówczas, kiedy zamordowano pana Marka Rosiaka, kiedy to polityczne morderstwo doprowadziło do wielkiego szoku opinii publicznej, gdyby przyłożono się wówczas do analizy genezy sposobu działania tego zjawiska nienawiści, upowszechniania zjawiska nienawiści w Polsce, prawdopodobnie dzisiaj byłby inny stan świadomości ludzi mediów, inny stan świadomości opinii publicznej – mówił.

Były minister obrony narodowej stwierdził także, że polityczna nienawiść w Polsce ma swoją genezę w okupacji sowieckiej i była głównym narzędziem systemu okupacyjnego Sowietów w 1944 r. – Pamiętamy zdjęcie jednego z tygodników wykrzywionej twarzy pana premiera z napisem „Nienawiść”, tego człowieka, o którym można wszystko powiedzieć, najwybitniejszego polskiego męża stanu, ale na pewno nie to, że nienawiść kiedykolwiek była uczuciem motywującym jego działania. Takich plakatów, działań, takich prób nienawiści, piętnowania nienawiścią poszczególnych polityków, zwłaszcza z obozu niepodległościowego, było później mnóstwo – dodał.