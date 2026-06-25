TK poszerza kompetencje prezydenta. Zapadł wyrok

Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją przepisy nakładające obowiązek podpisu premiera pod decyzjami prezydenta dotyczącymi kierownictwa Sądu Najwyższego.

Oznacza to zmianę dotychczasowej praktyki oraz rozszerzenie samodzielnych kompetencji głowy państwa w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

W ustnym uzasadnieniu sędzia Wojciech Sych wskazał, że ustrojodawca chciał zagwarantować niezależność władzy sądowniczej od rządu, a prezydent ma pełnić rolę "gwaranta niezależności sądownictwa".

Wyrok nie zapadł jednogłośnie. Sędzia Wojciech Zielonacki zgłosił zdanie odrębne, oceniając, że TK w nieuzasadniony sposób poszerzył kompetencje prezydenta.

"Ślubowanie" sędziów w Sejmie "wobec prezydenta". Nawrockiego nie było

Orzeczenie wpisuje się w trwający od kilku lat pat w Trybunale Konstytucyjnym. Ostatnia odsłona sporu ma swój początek w kwietniu, kiedy w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę w obecności notariusza złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu.

Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Od pozostałej czwórki Nawrocki nie odebrał przyrzeczenia, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

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