Burza po wpisie posła PiS. Kacprzyk zapowiada pozew za "doktora Mengele"

Poseł PiS Mariusz Krystian zamieścił w czwartek na platformie X krótkie nagranie sprzed Warszawskiego Szpitala Południowego.

– W tym szpitalu działał dr Mengele Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej – powiedział. Nagranie opatrzył podobnym komentarzem tekstowym

Po fali krytyki usunął wpis, ale to nie kończy sprawy.

Dawid Kacprzyk pozwie posła PiS Mariusza Krystiana

Jacek Dubois, adwokat Dawida Kacprzyka, napisał w serwisie X, iż "mamy dowód, że panujący upał prowadzi do poważnych zaburzeń".

"Poseł PiS nazwał lekarza Kacprzyka »dr Mengele«. Po zimnym prysznicu próbuje kasować. Zniesławiony zdecydował się na zaordynowanie kuracji: akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych. Miłego dnia" – poinformował pełnomocnik Dawida Kacprzyka.

Lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej

Dawid Kacprzyk – lekarz w trakcie specjalizacji – zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W czasie pracy występował w mediach i uczestniczył w posiedzeniach rady dzielnicy. Dawid Kacprzyk był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus.

Na prowadzonym przez niego oddziale – SOR w Szpitalu Południowym – politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO.

Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po ujawnieniu afery. Również wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Wstrząsający wywiad lekarza Emila Jędrzejewskiego

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarza uważa, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Lekarz był w środę przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu, iż "świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika".

Kacprzyk wydał oświadczenie po wywiadzie

W środę oświadczenie w sprawie wydał Dawid Kacprzyk, którego treść przekazał jego adwokat, Jacek Dubois.

"Wskazane wyżej publiczne zarzuty kierowane pod moim adresem są nieprawdziwe, bezpodstawne i noszą cechy zniesławienia. W związku z tym informuję, że podjąłem już działania prawne, a sprawa zostanie skierowana na drogę właściwego postępowania sądowego" – stwierdził.