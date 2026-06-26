Zgrzyt w PiS? Morawiecki organizuje wielki zjazd bez Kaczyńskiego
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Zgrzyt w PiS? Morawiecki organizuje wielki zjazd bez Kaczyńskiego

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Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i wiceprezes PiS, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i wiceprezes PiS, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w siedzibie ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Źródło: PAP / Leszek Szymański
Były premier Mateusz Morawiecki organizuje pod koniec lipca festiwal środowiska skupionego wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Według doniesień prasowych, na wydarzenie nie został zaproszony prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak podaje "Newsweek", festiwal "Rozwój Plus Wy" ma odbyć się 31 lipca w Warszawie i zgromadzić około tysiąca uczestników.

Zaproszenia miały zostać rozesłane do członków stowarzyszenia założonego przez Morawieckiego. Każdy z zaproszonych miał otrzymać prośbę o wskazanie ok. 30 kolejnych osób, które "warto zaprosić na wydarzenie", w tym co najmniej dziesięciu młodych uczestników.

Kaczyński niezaproszony

Według tygodnika, prezes partii Jarosław Kaczyński nie otrzymał zaproszenia na wydarzenie, a organizacja festiwalu miała nie być konsultowana z kierownictwem PiS.

Jeden z rozmówców gazety ocenił, że "Rubikon został już przekroczony" i środowisko Morawieckiego nie zamierza wycofywać się z rozwijania własnego stowarzyszenia.

Anonimowi politycy związani z inicjatywą przekonują, że wydarzenie ma pokazać aktywność i samodzielność środowiska byłego premiera. – Chcemy pokazać, że się nie boimy – cytuje jednego z nich "Newsweek".

Według rozmówców publikacji, formuła wydarzenia ma wykraczać poza środowisko samego PiS i "przebijać PiS-owską bańkę".

Stowarzyszenie Morawieckiego i napięcia w PiS

Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało wiosną tego roku i od początku wywołało spekulacje dotyczące możliwego konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

Media informowały wcześniej o napięciach pomiędzy środowiskami skupionymi wokół Morawieckiego i części partyjnego kierownictwa.

W ostatnich tygodniach politycy PiS publicznie zapewniali jednak, że działalność stowarzyszenia mieści się w ramach partii i nie oznacza przygotowań do rozłamu.

Mateusz Morawiecki był premierem w latach 2017-2023. Stał na czele swojego pierwszego, drugiego i trzeciego gabinetu. Obecnym kandydatem PiS na szefa rządu jest poseł Przemysław Czarnek, były minister edukacji w drugim rządzie Morawieckiego.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Newsweek
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