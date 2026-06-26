Zgrzyt w PiS? Morawiecki organizuje wielki zjazd bez Kaczyńskiego

Jak podaje "Newsweek", festiwal "Rozwój Plus Wy" ma odbyć się 31 lipca w Warszawie i zgromadzić około tysiąca uczestników.

Zaproszenia miały zostać rozesłane do członków stowarzyszenia założonego przez Morawieckiego. Każdy z zaproszonych miał otrzymać prośbę o wskazanie ok. 30 kolejnych osób, które "warto zaprosić na wydarzenie", w tym co najmniej dziesięciu młodych uczestników.

Kaczyński niezaproszony

Według tygodnika, prezes partii Jarosław Kaczyński nie otrzymał zaproszenia na wydarzenie, a organizacja festiwalu miała nie być konsultowana z kierownictwem PiS.

Jeden z rozmówców gazety ocenił, że "Rubikon został już przekroczony" i środowisko Morawieckiego nie zamierza wycofywać się z rozwijania własnego stowarzyszenia.

Anonimowi politycy związani z inicjatywą przekonują, że wydarzenie ma pokazać aktywność i samodzielność środowiska byłego premiera. – Chcemy pokazać, że się nie boimy – cytuje jednego z nich "Newsweek".

Według rozmówców publikacji, formuła wydarzenia ma wykraczać poza środowisko samego PiS i "przebijać PiS-owską bańkę".

Stowarzyszenie Morawieckiego i napięcia w PiS

Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało wiosną tego roku i od początku wywołało spekulacje dotyczące możliwego konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

Media informowały wcześniej o napięciach pomiędzy środowiskami skupionymi wokół Morawieckiego i części partyjnego kierownictwa.

W ostatnich tygodniach politycy PiS publicznie zapewniali jednak, że działalność stowarzyszenia mieści się w ramach partii i nie oznacza przygotowań do rozłamu.

Mateusz Morawiecki był premierem w latach 2017-2023. Stał na czele swojego pierwszego, drugiego i trzeciego gabinetu. Obecnym kandydatem PiS na szefa rządu jest poseł Przemysław Czarnek, były minister edukacji w drugim rządzie Morawieckiego.

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