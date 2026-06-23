Morawiecki nie zwróci swojego odznaczenia Ukraińcom. "Nie zamierzam go odsyłać"

Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, został zapytany w Kanale Zero, czy zamierza zwrócić Ukraińcom order, jaki od nich otrzymał.

Morawiecki nie odeśle Ukraińcom swojego odznaczenia

"Dostałem order za pomoc Ukrainie na początku wojny. Nie zamierzam go odsyłać" – powiedział.

1 czerwca 2022 roku Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorował ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego oraz ówczesnego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Orderem Jarosława Mądrego drugiej klasy.

Były szef rządu był też pytany o politykę transakcyjną wobec Ukrainy na początku wojny.

– Polityka transakcyjna pod tytułem: my wam czołgi, a wy nam naszą krew. To jest polityka transakcyjna? Tak, to jest polityka transakcyjna. Od samego początku prowadziłem, jeśli pan tak mi zadał pytanie, politykę transakcyjną. Polacy otwarli swoje drzwi, otwarli swoje serca, ale polski rząd pod moim kierownictwem prowadził politykę transakcyjną. Wy płacicie waszą krwią. Jaką jeszcze większą cenę można zapłacić niż własnej krwi, panie redaktorze? Chyba to jest najwyższa cena, prawda? Tak mi się wydaje. A my płacimy starym sprzętem po to, żebyście wy się obronili i żeby było to marzenie Piłsudskiego spełnione – mówił.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego po swojej skandalicznej decyzji

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał pocztą Order Orła Białego.

Ukraińcy masowo zwracają polskie odznaczenia państwowe

Wcześniej – po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu – szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Swoje oznaczenie zamierza też zwrócić szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Petro Poroszenko, również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Swoje odznaczenia Ukraińcom zwrócił wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

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