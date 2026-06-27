Ostrzeżenia przed upałem w Polsce. Tusk publikuje nagranie

"Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje!" – napisał szef rządu w sobotę (27 czerwca) w serwisie X.

Do wpisu dołączył krótkie wideo nagrane na zewnątrz. Premier, ubrany w biały t-shirt i w czapce z daszkiem na głowie, zaapelował o zachowanie ostrożności podczas weekendowych upałów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz osoby starsze, najbardziej narażone na skutki wysokich temperatur.

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. Synoptycy prognozują temperatury dochodzące do 40 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być w niedzielę na zachodzie i w centrum Polski.

W związku z upałami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" – przekazało RCB w wiadomości SMS wysłanej do Polaków w piątek (26 czerwca).

"Pełną gotowość" do działania i niesienia pomocy w związku z ekstremalnymi temperaturami zadeklarowały służby podległe MSWiA.

Tak wysokich temperatur dawno u nas nie było. Może paść nowy rekord

Zdaniem synoptyków, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin rekord najwyższej temperatury zanotowanej w Polsce (40,2 st. C z 1921 roku) może zostać pobity. Dodatkowym obciążeniem będą noce tropikalne, podczas których temperatura miejscami nie spadnie poniżej 22-25 st. C.

Po weekendzie upał nieco odpuści, ale prognozowane są silne burze.