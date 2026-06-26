Alert RCB dla całej Polski. Może być nawet 42 stopnie

Synoptycy IMGW ostrzegają, że kulminacja fali gorąca przypadnie na sobotę i niedzielę (27-28 czerwca). Najwyższe temperatury prognozowane są dla zachodniej i centralnej Polski.

Według modelu ECMWF HRES/IMGW w niedzielę na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 st. C, a w poniedziałek do 39 st. C możliwe jest również na Mazowszu.

Ekstremalne gorąco. Takiego upału nie było w Polsce od lat

Lokalnie temperatura może być jeszcze wyższa i sięgnąć aż 42 st. C. IMGW przygotowuje czerwone alerty dla części województw zachodnich. Ostrzeżenia najwyższego stopnia obejmują m.in. Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską.

Obecnie ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują w 13 województwach, m.in. w zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim i łódzkim. Temperatura w tych regionach może wynosić od 30 do 34 st. C, a nocami nie spadać poniżej 18-20 st. C.

Alert RCB. "Unikaj przebywania na słońcu"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w piątek (26 czerwca) SMS-owy alert ostrzegający przed zagrożeniem dla zdrowia i życia. Służby apelują o ograniczenie przebywania na słońcu, unikanie wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia oraz regularne nawadnianie organizmu.

"Pełną gotowość" do działania i niesienia pomocy w związku z falą upałów deklaruje MSWiA.

Meteorolodzy wskazują, że źródłem ekstremalnego gorąca jest napływ bardzo ciepłych mas powietrza znad północnej Afryki.

Zdaniem synoptyków, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin rekord najwyższej temperatury zanotowanej w Polsce (40,2 st. C z 1921 roku) może zostać pobity. Dodatkowym obciążeniem będą noce tropikalne, podczas których temperatura miejscami nie spadnie poniżej 22-25 st. C.

Po weekendzie upał nieco odpuści, ale prognozowane są silne burze.

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